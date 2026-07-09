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Организаторы ЧЕ в честь победы российских велогонщиц включили гимн Евросоюза

Победительницами командной спринтерской гонки на молодежном чемпионате Европы стали Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Организаторы молодежного чемпионата Европы по велотреку во время церемонии награждения российских спортсменок включили музыкальный отрывок из «Оды радости» Людвига ван Бетховена, которая также является гимном Евросоюза. Об этом ТАСС сообщил один из зрителей.

В среду победительницами командной спринтерской гонки на молодежном ЧЕ стали Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова.

Российские спортсмены на стартовавшем во вторник в германском Котбусе молодежном и юниорском чемпионате Европы по велотреку вынуждены выступать в нейтральном статусе.