Организаторы ЧЕ в честь победы российских велогонщиц включили гимн Евросоюза

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Организаторы молодежного чемпионата Европы по велотреку во время церемонии награждения российских спортсменок включили музыкальный отрывок из «Оды радости» Людвига ван Бетховена, которая также является гимном Евросоюза. Об этом ТАСС сообщил один из зрителей.