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Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту

Россиянка Новолодская завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в омниуме на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).

Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третьей — итальянка Матильда Россиньоли. Россиянин Ростислав Новолодский завоевал серебро в омниуме среди юниоров. Первое место занял итальянец Никола Падован, тройку лидеров замкнул испанец Асьер Фортеа.

Серебряные медали в четвертый день соревнования завоевали Илья Савекин (гонка по очкам в возрасте до 23 лет), Вероника Солозобова (спринт среди юниоров), Екатерина Евланова (спринт в возрасте до 23 лет) и Ростислав Новолодский (омниум среди юниоров).

Бронзовыми медалистами стали Полина Даньшина (гонка по очкам среди спортсменов до 23 лет), Михаил Демиш (кейрин среди юниоров) и Елизавета Солозобова (спринт в возрасте до 23 лет).

Чемпионат Европы завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.