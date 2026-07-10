Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту

Серебряные медали в четвертый день соревнования завоевали Илья Савекин (гонка по очкам в возрасте до 23 лет), Вероника Солозобова (спринт среди юниоров), Екатерина Евланова (спринт в возрасте до 23 лет) и Ростислав Новолодский (омниум среди юниоров).