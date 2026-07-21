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Американского велогонщика сбила машина перед этапом «Тур де Франс»

Брэндон Макналти был сбит автомобилем по дороге на старт 16-го этапа «Тур де Франс» — индивидуальной гонки с раздельным стартом в Эвиан-ле-Бен. Инцидент произошел, когда спортсмен возвращался с разминки по трассе этапа.

Источник: Getty Images

Американский велогонщик Брэндон Макналти из команды UAE Team Emirates был сбит автомобилем по дороге на старт 16-го этапа «Тур де Франс» в Эвиан-ле-Бен, пишет The Athletic.

Инцидент произошел, когда Макналти возвращался в стартовую зону после разминки на трассе 16-го этапа, который проходил по дорогам, открытым для общего пользования.

По словам руководителя команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти, водитель, находившийся за спиной американца, обогнал его и резко затормозил прямо перед ним. В результате Макналти врезался в автомобиль и упал.

«Он просто ехал на велосипеде, и сзади была одна машина. Обычная машина, мы не знаем, кто они. Когда он обгонял, он просто остановил машину, и Брэндон не смог предотвратить столкновение с ней», — рассказал Джанетти The Athletic.

Позже он сообщил, что, по словам врача команды, травмы Макналти «незначительные». Несмотря на происшествие, гонщик, занимающий 19-е место в общем зачете после 15 этапов, должен был выйти на старт гонки.

После 15 этапов в общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

«Тур де Франс» — одна из трех крупнейших велогонок наряду с «Джиро д’Италия» и «Вуэльтой Испании».

Многодневка завершится в Париже 26 июля.