Американского велогонщика сбила машина перед этапом «Тур де Франс»

Американский велогонщик Брэндон Макналти из команды UAE Team Emirates был сбит автомобилем по дороге на старт 16-го этапа «Тур де Франс» в Эвиан-ле-Бен, пишет The Athletic.
Инцидент произошел, когда Макналти возвращался в стартовую зону после разминки на трассе 16-го этапа, который проходил по дорогам, открытым для общего пользования.
По словам руководителя команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти, водитель, находившийся за спиной американца, обогнал его и резко затормозил прямо перед ним. В результате Макналти врезался в автомобиль и упал.
«Он просто ехал на велосипеде, и сзади была одна машина. Обычная машина, мы не знаем, кто они. Когда он обгонял, он просто остановил машину, и Брэндон не смог предотвратить столкновение с ней», — рассказал Джанетти The Athletic.
Позже он сообщил, что, по словам врача команды, травмы Макналти «незначительные». Несмотря на происшествие, гонщик, занимающий 19-е место в общем зачете после 15 этапов, должен был выйти на старт гонки.
После 15 этапов в общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
«Тур де Франс» — одна из трех крупнейших велогонок наряду с «Джиро д’Италия» и «Вуэльтой Испании».
Многодневка завершится в Париже 26 июля.