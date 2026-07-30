Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на ЧЕ в Швейцарии

«Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов», — говорится в заявлении главного тренера команды Николая Крутилина.