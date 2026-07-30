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Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на ЧЕ в Швейцарии

Первоначальное приглашение от швейцарской стороны содержало ошибки, процесс исправления затянулся, и российская делегация не успела оформить шенгенские визы. На турнире выступят только два юниора — Илья Логачев и Дарья Картинина.

Источник: РИА "Новости"

Основная сборная России по маунтинбайку не сможет выступить на чемпионате Европы в швейцарском Монтеченери из-за ошибки организаторов, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Изначально на чемпионат и первенство Европы были заявлены 13 российских спортсменов, их список публиковал Олимпийский комитет России (ОКР).

В федерации рассказали, что швейцарская сторона прислала первоначальное приглашение с ошибками. Пока исправлялись допущенные ошибки, у спортсменов истекли сроки подачи документов на оформление шенгенских виз.

«Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов», — говорится в заявлении главного тренера команды Николая Крутилина.

В ФВСР отметили, что на турнире смогут выступить два юниора — Илья Логачев и Дарья Картинина, которые уже находятся в Швейцарии.

Чемпионат Европы и юниорское первенство по маунтинбайку пройдут с 30 июля по 2 августа.

Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.