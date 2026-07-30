Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на ЧЕ в Швейцарии

Основная сборная России по маунтинбайку не сможет выступить на чемпионате Европы в швейцарском Монтеченери из-за ошибки организаторов, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Изначально на чемпионат и первенство Европы были заявлены 13 российских спортсменов, их список публиковал Олимпийский комитет России (ОКР).
В федерации рассказали, что швейцарская сторона прислала первоначальное приглашение с ошибками. Пока исправлялись допущенные ошибки, у спортсменов истекли сроки подачи документов на оформление шенгенских виз.
«Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов», — говорится в заявлении главного тренера команды Николая Крутилина.
В ФВСР отметили, что на турнире смогут выступить два юниора — Илья Логачев и Дарья Картинина, которые уже находятся в Швейцарии.
Чемпионат Европы и юниорское первенство по маунтинбайку пройдут с 30 июля по 2 августа.
Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.