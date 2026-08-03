Устроителей «Тур де Франс» призвали проверять бюстгальтеры участниц

Несколько женских команд за несколько дней до женской разделки на «Тур де Франс» обратились к Международному союзу велосипедистов (UCI) с призывом проверить гонщиц на использование подкладок в бюстгальтерах во время разделок, сообщает WielerFlits.
Разделка длиной 21 км пройдет на женском «Тур де Франс» во вторник, 4 августа.
Их беспокоит, что некоторые спортсменки «подделывают» размер чашечек с помощью подкладок, чтобы создать аэродинамический обтекатель. Какие конкретно команды обращались, WielerFlits не уточняет.
Как пишет издание, во время олимпийской раздельной гонки в Париже в 2024 году у одной из спортсменок заметили нечто, явно бросающееся в глаза. Фотографии этой гонщицы показали Берту Блокену — профессору аэродинамики в Университете Хериот-Уотт (Шотландия) и LUT (Финляндия).
При изучении снимков с нескольких раздельных гонок прошлого сезона, включая разделку на «Джиро д’Италия Вумен», также видно, что несколько гонщиц носят под майкой на груди нечто заметное.
«Мы говорим о нагрудном обтекателе, с помощью которого вы изменяете поток воздуха вокруг тела и получаете меньшее избыточное давление на бедра. В поездке на 20−30 километров это может обеспечить секунды, которые могут стать решающими», — объяснил Блокен.
Два года назад некий бельгийский профессор провел обширное исследование грудных обтекателей у гонщиков на время и триатлонистов, которое было опубликовано на ScienceDirect. Оно показало, что использование нагрудного обтекателя позволяет снизить сопротивление воздуха до 3,6%. Это дает выигрыш не менее 0,78 секунды на километр.
Для сравнения: в триатлоне бутылка, помещенная под рубашку, создает аналогичный эффект и может экономить до 12 Вт мощности, что на дистанции Ironman (три последовательных этапа без перерывов: плавание, велогонка и бег) дает до двух минут преимущества.
Статья 1.3.033 регламента UCI запрещает искусственное изменение морфологии тела с помощью пенопласта, прокладок или пластиковых форм. Нарушение карается немедленной дисквалификацией и штрафом до 1 тыс. швейцарских франков ($1,2 тыс.). Однако на данный момент это правило практически не соблюдается.
Команды предлагают простое решение: женское жюри UCI должно проверять гонщиц в закрытых палатках сразу после финиша разделки. Это единственный способ гарантировать, что спортсменки не прячут подкладки под аэроодеждой.
Скандал напоминает «пенис-гейт» в прыжках на лыжах с трамплина, разразившийся перед зимней Олимпиадой-2026. Тогда немецкое издание Bild сообщило, что некоторые прыгуны вводят гиалуроновую кислоту в гениталии для временного увеличения его размера. Это позволяло получить дополнительные сантиметры при 3D-замерах для пошива комбинезона. Согласно исследованию, увеличение окружности костюма на 2 см снижает сопротивление на 4% и увеличивает подъемную силу на 5%, что эквивалентно дополнительным 5,8 метра в прыжке.