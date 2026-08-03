Устроителей «Тур де Франс» призвали проверять бюстгальтеры участниц

Скандал напоминает «пенис-гейт» в прыжках на лыжах с трамплина, разразившийся перед зимней Олимпиадой-2026. Тогда немецкое издание Bild сообщило, что некоторые прыгуны вводят гиалуроновую кислоту в гениталии для временного увеличения его размера. Это позволяло получить дополнительные сантиметры при 3D-замерах для пошива комбинезона. Согласно исследованию, увеличение окружности костюма на 2 см снижает сопротивление на 4% и увеличивает подъемную силу на 5%, что эквивалентно дополнительным 5,8 метра в прыжке.