Китай впервые выиграл все восемь золотых медалей в прыжках в воду на ОИ-2024

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Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни, набрав 337,68 балла. Среди мужчин победили Ван Цзунюань и Лонг Даои в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин. Они набрали 446,10 балла.

Пара Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представительницам Поднебесной удалось получить от судей 359,10 балла. Среди мужчин Лянь Цзюньцзе и Хао Ян стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по прыжкам в воду с 10 метров, набрав по сумме трёх попыток 490,35 балла.

В личном первенстве среди женщин в прыжках с трамплина с 10 м выиграла Хунчань Цюань с результатом 425,60 балла. Среди мужчин в этой дисциплине Юань Цао с результатом 547,50 выиграл золото.