Какая же драма! Терновой и Шлейхер бились с китайцами на равных, но проиграли судьям

Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре едва не сотворили главную сенсацию в прыжках в воду. В «синхроне» на вышке они на равных бились с китайскими роботами, но проиграли менее одного балла! Можно сказать, что проиграли не китайцам, а судьям, однако маленький повод наши дали сами.