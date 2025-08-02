Шлейхер и Терновой вышли в полуфинал ЧМ по прыжкам в воду с вышки

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой вышли в полуфинал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Шлейхер (448,70), завоевавший ранее серебро в синхронных прыжках с вышки, занял в предварительном раунде шестое место, Терновой (434,65) — девятое. Лучший результат показал 14-летний китаец Чжао Жэньцзе (489,25).
Полуфинал и финал соревнований пройдут в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.