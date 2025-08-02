Россиянка вышла в финал ЧМ в прыжках с 3-метрового трамплина

Россиянка Кристина Ильиных вышла в финал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
В полуфинале 30-летняя россиянка показала пятый результат — 308,30 балла.
На первом месте китаянка Чэнь Ивэнь (358,05), на втором — ее соотечественница Чэнь Цзя (347,40), на третьем — австралийка Мэддисон Кини (317,30).
Финал пройдет позднее 2 августа.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
На счету российских прыгунов в воду две медали — Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки, Александр Бондарь и Анна Конаныхина стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар.