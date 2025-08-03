Россияне остались без медалей в индивидуальных прыжках с вышки на ЧМ

СИНГАПУР, 3 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой не смогли завоевать медалей в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Терновой набрал по сумме попыток 459,05 балла и занял седьмое место, Шлейхер (441,8 балла) стал 11-м. Победу одержал австралиец австралиец Кэссиел Руссо (534,8), второе место занял занял украинец Алексей Середа (515,2), бронзу завоевал мексиканец Рэндал Вильярс (511,95).
Ранее Терновой и Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.