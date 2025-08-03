Российские прыгуны в воду взяли две медали по итогам ЧМ в Сингапуре

Соревнования по прыжкам в воду завершились в воскресенье индивидуальными соревнованиями по прыжкам с десятиметровой вышки. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой остались без наград. Ранее Шлейхер и Терновой завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки, а Анна Конаныхина и Александр Бондарь стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках в воду с вышки смешанных пар.