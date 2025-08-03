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Российские прыгуны в воду взяли две медали по итогам ЧМ в Сингапуре

Российские прыгуны в воду завоевали две медали по итогам ЧМ в Сингапуре.

Источник: Спорт РИА Новости

СИНГАПУР, 3 авг — РИА Новости. Российские синхронисты завоевали две медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Соревнования по прыжкам в воду завершились в воскресенье индивидуальными соревнованиями по прыжкам с десятиметровой вышки. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой остались без наград. Ранее Шлейхер и Терновой завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки, а Анна Конаныхина и Александр Бондарь стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках в воду с вышки смешанных пар.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая, на счету которой 9 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.