Китайские прыгуны — впервые за 43 года без медалей ЧМ на вышке. Это сенсация!

Случился провал у Китая и на трёхметровом трамплине у мужчин. Там мексиканец Вильярс уделал опытнейших Цао Юаня и Ван Цзунюаня, на двоих у которых было 13 побед на чемпионатах мира в разные годы. В этом виде китайцы не знали поражений 18 лет, с ЧМ-2007 в Мельбурне.