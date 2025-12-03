Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду решила выступать за Россию

Также спортсменка рассказала, что в последние годы в украинском спорте осознала, что больше не растет, а поддержки не было. «В итоге я поняла окончательно: это игра в одни ворота. Меня никто не поддерживает — наоборот, усугубляют и психологическое состояние, и вообще всю ситуацию», — сказала Лыскун.