Зеленский лишил стипендии перешедшую под флаг России чемпионку Европы

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.