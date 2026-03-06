Российские прыгуны в воду завоевали квоты на суперфинал Кубка мира

Квоты были заработаны по итогам этапа Кубка мира в Монреале, завершившегося 2 марта. Неименные квоты получены в синхронных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин и женщин, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин, а также в смешанных командных соревнованиях.