Российские прыгуны в воду завоевали квоты на суперфинал Кубка мира

Российские спортсмены завоевали индивидуальные и неименные квоты для участия в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду, который пройдет в мае в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Квоты были заработаны по итогам этапа Кубка мира в Монреале, завершившегося 2 марта. Неименные квоты получены в синхронных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин и женщин, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин, а также в смешанных командных соревнованиях.
В состав делегации, обеспечившей квоты, вошли Елизавета Кузина (трамплин 3 м), Никита Шлейхер (трамплин 3 м), Кристина Айдарова (трамплин 3 м), Руслан Терновой (вышка) и Анна Конаныхина (вышка).
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение отменить второй этап Кубка мира, запланированный на
Суперфинал Кубка мира состоится в Пекине с 1 по 3 мая. Российские спортсмены выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.