Россиянка Конаныхина завоевала серебро в Суперфинале Кубка мира в Пекине

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Конаныхина заняла второе место в прыжках в воду с десятиметровой вышки в Суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине.
Конаныхина набрала 319,20 балла. Первой стала 15-летняя китаянка Линьцзин Цзян (397,95 балла), третье место заняла немка Паулина Александра Пфайф (317,00).
Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.