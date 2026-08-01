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Иванов и Молчанов попали в финал ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

Иванов и Молчанов попали в финал ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне Григорий Иванов и Илья Молчанов отобрались в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

В предварительных соревнованиях Иванов занял девятое место, а Молчанов стал 11-м. В финал прошли 12 лучших прыгунов по итогам полуфинальных соревнований.

Финал состоится позднее в субботу.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.