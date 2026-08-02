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Россиянки вышли в финал ЧЕ по прыжкам в воду с метрового трамплина

Айдарова и Клюева вышли в финал ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россиянки Кристина Айдарова и Ульяна Клюева вышли в финальные соревнования в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Айдарова набрала по итогам пяти попыток 255,95 балла, показав второй результат в предварительных соревнованиях. Клюева с результатом 245,90 балла стала шестой.

Финал соревнований состоится в воскресенье вечером.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.