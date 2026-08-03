Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро чемпионата Европы

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.
По сумме шести попыток представители России набрали 408,99 балла. Победителями стали немцы Лу Массенберг и Жонатан Шауэр (423,84 балла), третье место заняли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07).
Для российских спортсменов эта медаль стала восьмой на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.