Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро чемпионата Европы

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.