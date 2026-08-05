Россиянка завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы

Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
За пять прыжков Трифонова набрала 312,40 балла.
Золото завоевала итальянка Кьяра Пеллакани с результатом 358,05 балла, серебро — британка Ясмин Харпер (318,70).
На счету российских спортсменов на нынешнем чемпионате Европы уже 11 медалей — три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.
Турнир продлится до 16 августа.