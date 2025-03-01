Федерация конного спорта РФ договорилась с коллегами из ОАЭ о допинг-тестировании лошадей

«С коллегами из ОАЭ был определен ряд направлений совместной деятельности, включая образование, научные исследования, организацию совместных симпозиумов, семинаров и конференций, сотрудничество в организации соревнований, — рассказала представительница пресс-службы. — Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере антидопинга, включая проведение допинг-тестов в лаборатории Аль-Ватба, размещенной на территории Emirates International Endurance Village».