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Федерация конного спорта РФ договорилась с коллегами из ОАЭ о допинг-тестировании лошадей

Emirates International Endurance Village является одним из крупнейших в мире центров развития пробежного конного спорта.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) подписала меморандум о взаимопризнании с Emirates International Endurance Village и последующем сотрудничестве в различных сферах, включая организацию допинг-тестирования лошадей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

«С коллегами из ОАЭ был определен ряд направлений совместной деятельности, включая образование, научные исследования, организацию совместных симпозиумов, семинаров и конференций, сотрудничество в организации соревнований, — рассказала представительница пресс-службы. — Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере антидопинга, включая проведение допинг-тестов в лаборатории Аль-Ватба, размещенной на территории Emirates International Endurance Village».

Emirates International Endurance Village является одним из крупнейших в мире центров развития пробежного конного спорта.