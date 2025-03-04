Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус всаднице Новинской

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице Дарье Новинской. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
За получение выступавшей за Ленинградскую область Новинской нейтрального статуса проголосовали все десять членов бюро ФКСР, принимавших участие в заседании.
Родившаяся в 2011 году Новинская является победительницей лично-командного первенства России — 2022 по выездке среди всадников на лошадях до 150 см в холке (пони). В соревнованиях принимали участие спортсмены до 13 лет.
С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине.
18 ноября 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.