Международная федерация конного спорта присвоила нейтральный статус 22 всадникам из России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) по состоянию на середину марта присвоило нейтральный статус 22 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Евгения Давыдова, Александра Изместьева и Анна Сущева в мае 2024 года первыми из российских спортсменов получили от FEI нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных стартах без флага и гимна страны.
Позже обладателями нейтрального статуса также стали Алена Бабушкина, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич и Софи-Антуанетта Вавилов.
18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам