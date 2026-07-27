Норвежская всадница погибла на тренировочных сборах

«Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы сделаем все, чтобы избежать подобного в будущем. Норвежская федерация конного спорта проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала», — говорится в сообщении.