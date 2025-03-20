Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале

Фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала» завершается в поселке Листвянка 21 марта. В нем принимают участие 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Основные соревнования прошли 17 марта. В этот день две спортсменки установили рекорды в разных дисциплинах. Россиянка Ольга Маркина побила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году (63,8 метра), нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWTi (в моноласте подо льдом). И спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIMi (по тросу на руках, без ласт подо льдом) нырнула на глубину 55 метров, это на 15 метров больше предыдущего максимального результата среди женщин, установленного в 2024 году. В ходе соревнований также рекорд установил хорват Витомир Маричич, нырнув на 62 метра в дисциплине FIMi.