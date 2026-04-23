«Скромный гигант». Этот русский влюбил в себя весь мир и исчез навсегда

«Букреев не был болтуном, да и его английский оставлял желать лучшего, — вспоминал Моро в книге “Моя жизнь в горах”. — Но, по всей видимости, мы испытывали друг к другу такую симпатию, что даже лингвистические трудности не стали помехой. Мы говорили обо всем. Он был человеком другой эпохи. И я понимал, что с ним можно сделать очень интересные восхождения. Профессиональные высотники очень уважали Букреева, а он был очень харизматичным, при этом совершенно не кичился своими достижениями».