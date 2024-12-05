Бах назвал избрание Усманова президентом FIE демократичным

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Избрание Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) было демократичным. Такое мнение журналистам высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
4 декабря FIE заявила о приостановке Усмановым деятельности на посту президента FIE. Он был избран на эту должность 30 ноября на конференции в Ташкенте. Исполняющим обязанности главы FIE после приостановки деятельности Усмановым стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.
«Это были демократические выборы со значительным большинством. Мы были проинформированы этим утром, что Усманов предпринял те же шаги, чтобы защитить международную федерацию, которые он предпринимал ранее», — сказал Бах.
О выдвижении Усманова на пост главы FIE стало известно в октябре, его кандидатуру поддержали 103 страны.
Усманову 71 год. Он возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации, временным главой федерации в течение последних двух лет был Кациадакис. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.