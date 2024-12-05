Бах назвал избрание Усманова президентом FIE демократичным

Усманову 71 год. Он возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации, временным главой федерации в течение последних двух лет был Кациадакис. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.