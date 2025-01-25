Федерация фехтования России запросила допуск спортсменов на соревнования под флагом FIE

«В декабре мы отправили письмо в FIE, чтобы с нас сняли нейтральный статус и дали возможность выступать как во многих других федерациях — федерации спортивной борьбы, федерации дзюдо. И выступать должны все — и динамовцы, и представители ЦСКА, и те, кто имеет отношение к армии и силовым структурам. В письме мы привели пример, что на Олимпийских играх в Париже в большом теннисе наши девочки заняли второе место, то есть получается, что Олимпийские игры в Париже показали, что это возможно. Поэтому мы надеемся, что будем выступать не только в личных соревнованиях. Пока исполком международной федерации не состоялся, ждем, когда будет результат», — сказал Мамедов.