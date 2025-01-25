Федерация фехтования России запросила допуск спортсменов на соревнования под флагом FIE

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) отправила в Международную федерацию фехтования (FIE) письмо, в котором попросила снять с российских спортсменов статус нейтральных и разрешить выступать под флагом FIE в командных соревнованиях. Об этом на выборной конференции ФФР в Москве заявил президент федерации Ильгар Мамедов.
10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.
«К сожалению, за эти три года победами мы вас порадовать не можем. Вы сами понимаете, почему сборная команды России уже три года как не существует из-за санкций Международного олимпийского комитета и FIE. Те, кто буквально недавно стал выступать, это не самые сильнейшие спортсмены нашей страны, и выступают они не под флагом России, а под нейтральным статусом. Сильнейшие спортсмены — олимпийские чемпионы и чемпионы мира, в том числе и главный тренер, отлучены от международной деятельности. Надеемся, что какие-то перемены произойдут», — сказал Мамедов.
«В декабре мы отправили письмо в FIE, чтобы с нас сняли нейтральный статус и дали возможность выступать как во многих других федерациях — федерации спортивной борьбы, федерации дзюдо. И выступать должны все — и динамовцы, и представители ЦСКА, и те, кто имеет отношение к армии и силовым структурам. В письме мы привели пример, что на Олимпийских играх в Париже в большом теннисе наши девочки заняли второе место, то есть получается, что Олимпийские игры в Париже показали, что это возможно. Поэтому мы надеемся, что будем выступать не только в личных соревнованиях. Пока исполком международной федерации не состоялся, ждем, когда будет результат», — сказал Мамедов.