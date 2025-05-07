Белорусские фехтовальщики допущены к командным турнирам на чемпионатах мира и Европы

Допущенные команды будут соревноваться только в нейтральном статусе и под флагом международной федерации. Чемпионат Европы по фехтованию состоится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе, планетарный форум пройдет с 22 по 30 июля в столице Грузии Тбилиси. Ранее к командным турнирам под эгидой FIE были допущены белорусские и российские юниоры.