Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ по фехтованию из-за россиянина Бородачева

Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований по фехтованию на шпагах, но отказалась находиться на пьедестале для совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев. Остальные призеры мирового первенства остались на пьедестале.