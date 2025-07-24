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Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ по фехтованию из-за россиянина Бородачева

Украинка Влада Харькова ушла с пьедестала, когда делали совместную фотографию призеров в соревнованиях по фехтованию на рапирах и шпагах.

Источник: AP 2024

ТАСС, 24 июля. Украинка Влада Харькова отказалась от фотографии с россиянином Кириллом Бородачевым во время церемонии награждения на чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщил портал «Трибуна».

Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований по фехтованию на шпагах, но отказалась находиться на пьедестале для совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев. Остальные призеры мирового первенства остались на пьедестале.

Источник: НОК Украины

Бородачев стал серебряным призером турнира среди мужчин, уступив в финале представителю Гонконга Райану Чою. Харькова завоевала золотую медаль у женщин.

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.