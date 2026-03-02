В Астане впервые пройдет Кубок мира по фехтованию на шпаге

Кубок мира пройдет с 26 по 29 марта в городе Астана на базе ЛАСК QAZAQSTAN. В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из 96 стран мира. Турнир будет проведен среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.
В течение календарного года в международный календарь FIE входят пять таких турниров, которые традиционно принимают Швейцария, Германия, ОАЭ, Канада. С текущего года к числу принимающих стран впервые присоединился Казахстан.
Как отметил президент Национальной федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов, это стало итогом многолетней системной работы:
«Получение права на проведение Кубка мира — это результат долгосрочной стратегии, которую федерация последовательно реализует на протяжении последних лет. Решение FIE — не разовый жест, а подтверждение доверия к нашей управленческой модели, качеству организации и устойчивости процессов. Для нас это важный шаг в укреплении позиций региона на международной фехтовальной карте».
Казахстан в мужских соревнованиях представят ведущие отечественные шпажисты: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов. Всего от Казахстана примут участие до 30-ти человек в каждой дисциплине — и среди мужчин и среди женщин. Как отметил лидер мужской сборной Руслан Курбанов для самих фехтовальщиков проведение Кубка мира в Казахстане имеет особое значение:
«Это особенное чувство гордости за страну и за путь, который прошло казахстанское фехтование. Такие старты не получают случайно — это знак доверия и признания уровня. И для нас, спортсменов, это большая ответственность: соответствовать этому уровню не только на выезде, но и дома».
Уровень доверия со стороны FIE был подтвержден успешным проведением Кубка мира среди юниоров (девушки) в 2022 г., Чемпионата Азии до 23-х лет в 2023 г. и Кубка мира среди юниоров (юноши и девушки) в 2025 г. в г. Алматы.