Сборная Казахстана вошла в топ-4 на Кубке мира по фехтованию на шпаге

В четвертый соревновательный день Кубка мира лучших шпажистов из более чем 60 стран прошли командные состязания.
До медальной схватки дошла мужская сборная Казахстана в составе Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова, Никиты Жулинского и Александра Федотова. Лидер отечественной команды Руслан Курбанов, который стал серебряным призером в индивидуальном турнире не участвовал в командном выступлении из-за травмы.
В противостоянии за бронзовую медаль казахстанские фехтовальщики встретились с оппонентами из Японии. Бой завершился со счетом 41:45 в пользу соперников. Таким образом, национальная сборная заняла итоговое четвертое место.
Напомним, Кубок мира по фехтованию на шпаге впервые проходит в Астане. В турнире принимают участие более 600 спортсменов.