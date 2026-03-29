Сборная Казахстана вошла в топ-4 на Кубке мира по фехтованию на шпаге

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завершила выступление на Кубке мира, который в эти дни проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Eva Pavia / FIE

В четвертый соревновательный день Кубка мира лучших шпажистов из более чем 60 стран прошли командные состязания.

До медальной схватки дошла мужская сборная Казахстана в составе Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова, Никиты Жулинского и Александра Федотова. Лидер отечественной команды Руслан Курбанов, который стал серебряным призером в индивидуальном турнире не участвовал в командном выступлении из-за травмы.

В противостоянии за бронзовую медаль казахстанские фехтовальщики встретились с оппонентами из Японии. Бой завершился со счетом 41:45 в пользу соперников. Таким образом, национальная сборная заняла итоговое четвертое место.

Напомним, Кубок мира по фехтованию на шпаге впервые проходит в Астане. В турнире принимают участие более 600 спортсменов.