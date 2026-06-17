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Егорян стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию

В финале россиянка уступила испанке Лусии Мартин-Португез.

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию. Соревнования проходят во Франции.

В финале россиянка уступила испанке Лусии Мартин-Португез со счетом 13:15.

Егорян 32 года. Она также является трехкратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы. Все награды высшей пробы на европейских первенствах спортсменка завоевывала в командном турнире.

Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.