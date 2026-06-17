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Российская рапиристка Пенюшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы

В полуфинале спортсменка проиграла итальянке Арианне Эрриго.

Источник: Соцсети Федерации фехтования России

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. Турнир проходит во Франции.

В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.

На счету российских спортсменов теперь две медали на проходящем чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян.

Пенюшкиной 22 года, для нее это первая медаль на чемпионате Европы. В мае 2026 года спортсменка стала бронзовым призером на этапе Кубка мира в Стамбуле, в 2024-м заняла третье место на Играх БРИКС.

Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.