Российская рапиристка Пенюшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. Турнир проходит во Франции.
В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.
На счету российских спортсменов теперь две медали на проходящем чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян.
Пенюшкиной 22 года, для нее это первая медаль на чемпионате Европы. В мае 2026 года спортсменка стала бронзовым призером на этапе Кубка мира в Стамбуле, в 2024-м заняла третье место на Играх БРИКС.
Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.