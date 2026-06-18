Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию превысит миллион долларов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию, на котором российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, составит 1,02 млн долларов, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).
Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля и станет первым соревнованием под эгидой FIE, на котором россияне будут выступать без ограничений.
Победитель чемпионата мира в личном разряде получит 40 тысяч долларов призовых, второе место — 20 тысяч, бронзовый призер турнира — 10 тысяч.
В командных соревнованиях завоевавшая золото сборная получит 50 тысяч долларов, занявшая второе место — 25 тысяч, третье — 15 тысяч.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой.