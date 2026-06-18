Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию превысит миллион долларов

Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию составит 1,02 миллиона долларов.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию, на котором российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, составит 1,02 млн долларов, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля и станет первым соревнованием под эгидой FIE, на котором россияне будут выступать без ограничений.

Победитель чемпионата мира в личном разряде получит 40 тысяч долларов призовых, второе место — 20 тысяч, бронзовый призер турнира — 10 тысяч.

В командных соревнованиях завоевавшая золото сборная получит 50 тысяч долларов, занявшая второе место — 25 тысяч, третье — 15 тысяч.

Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой.