Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию превысит миллион долларов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию, на котором российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, составит 1,02 млн долларов, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).