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Российский рапирист Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы

Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).

В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаелу Савину со счетом 11:15.

Бородачеву 26 лет, он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее он стал серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командной рапире.

Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22—30 июля.