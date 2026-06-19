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Российские саблистки вышли в финал ЧЕ в командных соревнованиях

Российские саблистки вышли в финал командных соревнований ЧЕ по фехтованию.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские саблистки вышли в финал в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Антони (Франция).

В полуфинале сборная России, в составе которой выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, обыграла команду Венгрии со счетом 45:38.

В финале турнира российские саблистки встретятся с командой Франции, поединок пройдет позднее в пятницу.

Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22—30 июля.