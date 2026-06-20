Российские саблисты вышли в четвертьфинал командных соревнований ЧЕ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские саблисты вышли в четвертьфинал в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Антони (Франция).
В ⅛ финала российская сборная, в составе которой выступили Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов, одержала победу над сборной Украины со счетом 45:38.
В четвертьфинале россияне встретятся с командой Румынии, которая на стадии ⅛ финала оказалась сильнее британцев — 45:22.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет