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Российские саблисты вышли в четвертьфинал командных соревнований ЧЕ

Российские саблисты вышли в четвертьфинал соревнований ЧЕ, победив украинцев.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские саблисты вышли в четвертьфинал в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Антони (Франция).

В ⅛ финала российская сборная, в составе которой выступили Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов, одержала победу над сборной Украины со счетом 45:38.

В четвертьфинале россияне встретятся с командой Румынии, которая на стадии ⅛ финала оказалась сильнее британцев — 45:22.

Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22—30 июля.