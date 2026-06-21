Окно в Европу. Россияне отстояли место в элите на фехтовальном Евро

Еще на Олимпиаде 2021 года в Токио, до всех событий, приведших к отстранению российских спортсменов от международных стартов, фехтование оказалось самым успешным российским видом спорта. В 12 дисциплинах сборная ОКР взяла 8 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую. С тех пор утекло немало воды, круто поменялась жизнь, но даже после возвращения на мировую арену россияне на виду. Растет молодое поколение, ему крайне важно снова вписаться в международное фехтование. В отличие от мировой федерации, европейская пока не допустила сборную России под флагом, поэтому во французском Антони наша команда соревновалась в нейтральном статусе. Но соревновалась успешно.