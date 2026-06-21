Окно в Европу. Россияне отстояли место в элите на фехтовальном Евро

Еще на Олимпиаде 2021 года в Токио, до всех событий, приведших к отстранению российских спортсменов от международных стартов, фехтование оказалось самым успешным российским видом спорта. В 12 дисциплинах сборная ОКР взяла 8 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую. С тех пор утекло немало воды, круто поменялась жизнь, но даже после возвращения на мировую арену россияне на виду. Растет молодое поколение, ему крайне важно снова вписаться в международное фехтование. В отличие от мировой федерации, европейская пока не допустила сборную России под флагом, поэтому во французском Антони наша команда соревновалась в нейтральном статусе. Но соревновалась успешно.
Чемпионат Европы изначально должен был состояться в Эстонии, но хозяева отказались впускать в страну российских спортсменов без предусловий и гарантировать выдачу виз, поэтому турнир перенесли во Францию. Возможно, это последний старт для наших фехтовальщиков в нейтральном статусе. Уже в июле на чемпионате мира в Гонконге россияне будут выступать с флагом.
Егорян уже не доминатор
Главные положительные эмоции подарила женская сборная по сабле. В командном финале россиянки встретились с хозяйками турнира француженками. Наша тройка Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова (запасная — Анастасия Шорохова) провела блестящий поединок — 45:39 в пользу сборной России, причем француженки успели повести в счете только в начале боя. На удивление, сложнее всего дался финал Егорян — она уступила два из трех своих поединков, причем в середине матча при разгромном счете 35:21 вернула интригу, проиграв француженке Саре Нуча 5:11. Но команда показала характер, сумев довести дело до победы.
К сожалению, это золото стало первой и единственной наградой высшей пробы для российских фехтовальщиков на этом чемпионате. Зато благодаря ему в медальном зачете Россия заняла третье место (1−1−2). Впереди нас Италия и Франция, позади — Украина, у которой также одно золото и три бронзы.
В личных соревнованиях саблисток действующая чемпионка мира Егорян остановилась в шаге от золота — она дошла до финала, где уступила испанке Лусии Мартин-Португез в драматичном поединке со счетом 13:15. На том же прошлогоднем чемпионате мира испанка, дантист по образованию, вылетела в 1/32 финала после встречи с россиянкой Александрой Михайловой (а та в следующем же раунде уступила как раз Егорян). Для 35-летней испанки это первый крупный успех на международной арене.
Две бронзы и упущенный финал
Немного горькое послевкусие от чемпионата оставил последний день, в который проводились командники в женской шпаге и мужской рапире. У девушек наши с третьим номером посева не добрались даже до полуфинала, уступив венгеркам в ¼ финала. Причем на протяжении всего боя стабильно вели, к последнему из девяти поединков подойдя со счетом 25:23. Но затем Эстер Мухари разгромила нашу Анастасию Рустамову — 16:8, так что российские шпажистки — без медалей.
Мужчины остались четвертыми, но были очень близки к финалу. Конечно, итальянцы в полуфинале считались фаворитами, но и здесь сборная AIN вела в концовке благодаря усилиям Владислава Мыльникова. Вплоть до последних минут — двукратный чемпион мира и серебряный призер последней Олимпиады Гийом Бьянки выходил на них при счете 36:39, а ушел с победой 45:43. Не выручил Кирилл Бородачев. А в бронзовом матче россияне проиграли немцам 39:45 — это было уж совсем обидно.
Зато брат-близнец Антон Бородачев в личном турнире вышел в полуфинал, где уступил представителю Франции, но по крайней мере уехал с медалью. Приятным бонусом стала бронза 22-летней рапиристки Владиславы Пенюшкиной — всего два года назад она брала бронзу на Играх БРИКС и, по сути, не имела международного опыта на высшем уровне. А тут Пенюшкина вошла в четверку лучших (матча за третье место не проводилось), достойно уступив в полуфинале именитой олимпийской чемпионке Арианне Эрриго.
Чемпионат Европы показал, что Россия продолжает успешное возвращение на международную арену и не потеряла место в мировой элите. Но опыта стрессовых поединков и самообладания нам все еще не хватает — к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе надо их набирать. Следующая остановка — Гонконг, где
Дмитрий Кузнецов