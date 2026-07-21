Конец нейтральной эпохи. Фехтовальщики из России стартуют на ЧМ в Гонконге

На чемпионате Европы в июне россияне завоевали четыре медали — командное золото саблисток, серебро Яны Егорян, две личные бронзы в рапире — и заняли третье место в общем зачете. Мамедов тогда оценил результат сдержанно: «Уверенности не хватает, и я мог это увидеть своими глазами, потому что сам присутствовал — впервые за семь долгих лет был на чемпионате Европы. И это состояние неуверенности мне очень не нравится. Можно проиграть, можно выиграть, но вопрос именно в состоянии». Флаг на чемпионате мира, по его убеждению, должен стать серьезной подмогой.