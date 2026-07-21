Конец нейтральной эпохи. Фехтовальщики из России стартуют на ЧМ в Гонконге

ГОНКОНГ, 21 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по фехтованию — первый с 2019 года, на который российская сборная выйдет под своим флагом и в национальной форме — пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Более 1 тыс. атлетов из свыше 200 стран выступят на соревнованиях по рапире, шпаге и сабле в выставочном комплексе Asia World Expo.
2 июня Международная федерация фехтования сняла с российских и белорусских спортсменов все ограничения.
«Самое главное, что будем там официально с командой, флагом и гимном. Впервые за долгие-долгие годы мы наденем форму сборной России и будем заходить в зал как полноправные члены нашей команды», — сказал ТАСС в преддверии старта турнира президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
На чемпионате Европы в июне россияне завоевали четыре медали — командное золото саблисток, серебро Яны Егорян, две личные бронзы в рапире — и заняли третье место в общем зачете. Мамедов тогда оценил результат сдержанно: «Уверенности не хватает, и я мог это увидеть своими глазами, потому что сам присутствовал — впервые за семь долгих лет был на чемпионате Европы. И это состояние неуверенности мне очень не нравится. Можно проиграть, можно выиграть, но вопрос именно в состоянии». Флаг на чемпионате мира, по его убеждению, должен стать серьезной подмогой.
Подготовка команды была выстроена таким образом, чтобы выйти на пик формы именно к турниру в Гонконге. После короткого отдыха по окончании чемпионата Европы были сборы в Сочи, затем рапиристы тренировались на «Чкалов-Арене», а шпажисты и саблисты — на базе «Озеро Круглое». Вылетали тремя группами — 14, 15 и 16 июля. Сначала в Пекин, чтобы пройти акклиматизацию и потренироваться, затем — в Гонконг.
«Со сборами в Пекине нам помогла китайская сторона. Президент Федерации фехтования Китая Ван Хайбинь — мой бывший оппонент по фехтовальной дорожке, очень сильный спортсмен в прошлом. За столько десятилетий у нас уже сложились дружеские отношения, поэтому я обратился к нему с такой просьбой. И нам с удовольствием пошли навстречу», — рассказал Мамедов.
Кто поборется за медали для России
Исполком Федерации фехтования России утвердил состав с минимальными изменениями по сравнению с чемпионатом Европы. По словам Мамедова, небольшие ротации сделаны для увеличения скамейки запасных накануне олимпийского отбора: «Тем, кому за 30, нужно понимать, что от них сборной должен быть прок. Появились международные турниры, и теперь на них мы можем выступать с флагом и гимном. Это должно стать для каждого мощной мотивацией».
В сабле костяк команды сохранен. У женщин в личном первенстве выступят Яна Егорян, Алина Михайлова, Ольга Никитина и Александра Михайлова; в командном составе Никитину заменит Анастасия Шорохова. У мужчин — Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко.
В рапире женскую команду составят Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева, мужскую — Кирилл и Антон Бородачевы, Егор Баранников и Даниил Керик в личном первенстве; в командном Керика сменит Владислав Мыльников. В шпаге женскую команду представят Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова, мужскую — Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Георгий Бруев.
Мамедов не прогнозов на соревнования. «Я и в лучшие годы никогда прогнозов не делал, тем более не буду делать это сейчас», — сказал он. Но история, которую он приводит в качестве ориентира, показательна. Он пришел на пост главного тренера в 2012 году, когда сборная 11 лет не выигрывала общекомандного зачета, и привел команду к победе на двух Олимпиадах и пяти чемпионатах мира. «Как-то же это произошло? Значит, и сейчас будем выкарабкиваться».
Ориентиры прошлого
На прошлогоднем чемпионате мира в Тбилиси, где россияне выступали еще в нейтральном статусе, сборная выиграла три награды — золотую и две серебряные, заняв пятое место в неофициальном общекомандном зачете. Впервые с 2019 года в условиях санкций на турнир были допущены все сильнейшие из отечественной команды.
Единственное золото россиянам в Тбилиси принесла Егорян. Она выигрывала золото Олимпиады 2016 года в личном турнире, но ни разу до этого не становилась чемпионкой мира в личном турнире. Вторую награду — серебро — завоевал серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио рапирист Кирилл Бородачев. Соперником по финалу россиянина тогда был представитель Гонконга Райан Чой, который в этот раз будет мотивирован еще больше — он выступает дома. Еще одна награда была завоевана в командном турнире шпажисток. В отличие от 2019 года, россияне привезли обновленную команду в составе Яны Бекмурзовой, Кристины Ясинской, Айзанат Муртазаевой и Милен Бавуге Хабиманы. В финале российские шпажистки проиграли француженкам.
Двое россиян — рапирист Кирилл Бородачев и саблистка Яна Егорян — выступят в Гонконге первыми номерами мирового рейтинга. Алина Михайлова занимает пятую строчку, Марта Мартьянова и Павел Граудынь — в первой двадцатке.
Еж, орикс и рыба-меч
Для Гонконга это дебют подобного масштаба: последний крупный международный фехтовальный турнир в городе — чемпионат Азии — проходил в 2017 году. Решение о проведении чемпионата мира во многом было предопределено достойно организованным Кубком мира по рапире 2024 года, который Гонконг принял на той же площадке Asia World Expo, расположенной рядом с аэропортом. Исполком FIE назвал его тогда «невероятным».
Чемпионат мира по фехтованию — один из старейших и богатейших по традициям турниров в мировом спорте. В общем медальном зачете за всю историю соревнований лидирует отечественная школа фехтования — 149 золотых медалей (92 — СССР, 57 — России). Следом идет сборная Италии — 126 золотых. Команда Франции замыкает первую тройку с 99 золотыми наградами, венгры с 96 медалями приближаются к символическому рубежу в 100 наград.
Рекорд по числу золотых медалей, завоеванных одной сборной на одном чемпионате мира (6), принадлежит сборным СССР (1967 и 1979 годы) и России (2002 год).
Организаторы подготовили для каждого вида оружия собственного талисмана: еж Макс олицетворяет точность рапиры, орикс Олли — хладнокровие шпажистов, рыба-меч Финн — скорость и напор саблистов.