Сотникова: Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито. А надо вообще мне все это?
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что находится в непростом психологическом состоянии.
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что находится в непростом психологическом состоянии.
«Бог любит троицу!». я надеюсь, смогу справиться со всем, что со мной происходит… Мыслей в голове миллиард… Состояние морально убито… А надо вообще мне все это?! А для чего?!
Когда состояние твое на грани срыва… Слова успокоения — это одно… Знаю, что все будет хорошо!