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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Сотникова: Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито. А надо вообще мне все это?


Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что находится в непростом психологическом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

«Бог любит троицу!». я надеюсь, смогу справиться со всем, что со мной происходит… Мыслей в голове миллиард… Состояние морально убито… А надо вообще мне все это?! А для чего?!

Когда состояние твое на грани срыва… Слова успокоения — это одно… Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля, тополя… Но что творится внутри меня, не знает никто", — написала Сотникова в своем инстаграме.

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