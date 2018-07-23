Сотникова: Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито. А надо вообще мне все это?

«Бог любит троицу!». я надеюсь, смогу справиться со всем, что со мной происходит… Мыслей в голове миллиард… Состояние морально убито… А надо вообще мне все это?! А для чего?!



Когда состояние твое на грани срыва… Слова успокоения — это одно… Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля, тополя… Но что творится внутри меня, не знает никто", — написала Сотникова в своем инстаграме.