Медведева о жизни после спорта: «Не знаю, кто я — катаюсь, появляюсь и там и сям, перегруз дикий. Прорабатываю эту тему с психологом» | Источник: Sports.Ru

— Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить.

Совет всем, кто заканчивает — найти хорошего менеджера. Мне повезло, что мы с Леваном [Матуа] около 10 лет, он, по сути, на мне учился, как работать. Мы идем нога в ногу, вдвоем выросли, у нас сложился тандем. Как спортсмен и тренер — вместе, начиная с Кубков России до Олимпийских игр.

Я до такого доросла, что мне важно, как я буду выглядеть сегодня. У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, без которой я умерла бы от количества информации, это все тоже часть команды. Важно собрать такую команду.

Многие спортсмены очень сильно боятся, и после завершения карьеры тоже. Когда ты в спорте, есть такое: «Ты что? Как можно пропустить тренировку? Тренер же будет тебя задвигать, говорить: “Зачем тебе менеджер, он же будет тебя таскать туда-сюда!”.

Когда ты заканчиваешь, это мышление остается — придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь… Небольшой страх, который надо преодолеть, и тогда медийка пойдет.

Но мне еще повезло в правильный момент оказаться в правильном месте, в правильном проекте покататься, правильное видео в правильную сеть выложить, Tik-Tok это или что-то другое.

— Ты сейчас про «Ледниковый период» и Милохина?

— И про это тоже, но не только. У меня много чего совпало, получилось выделиться. Все благодаря моему менеджеру и, конечно, моей харизме, ха-ха.

— После завершения спортивной карьеры ты кто? Ведущая, светская львица, как это называется?

— Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец. И катаюсь, появляюсь и тут, и там, и сям, у меня дикий перегруз. Пока решаю.