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12:49 (мск), источник: Московский комсомолец

WADA выложило аргументацию по делу Валиевой и китайских пловцов

В Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) снова объяснили разницу между допинговым делом российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов, у которых был найден один и тот же препарат — триметазидин.

Источник: РИА "Новости"

В агентстве заявили, что каждое дело спортсменов проверяют на предмет достоверности — соответствует ли оно неблагоприятному результату пробы и будет ли принято на базе баланса вероятностей.

Они отметили, что в допинг-пробах китайских пловцов не было никаких данных, указывающих на допинг. Вещество, которое нашли на кухне отеля, не соответствовало сценарию с намеренным употреблением препарата, сказано в заявлении.

Также они отметили, что обоснование Камилы Валиевой с ее дедушкой было признано не соответствующим фармакокинетике триметазидина. В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) WADA оспорило косвенное попадание триметазидина в организм фигуристки, говорится в заявлении WADA.

В январе 2021 года у китайских пловцов в допинг-пробе нашли запрещенный препарат триметазидин. Однако они были допущены до Олимпийских игр. У российской фигуристки Камилы Валиевой было найдено это же вещество, но она была дисквалифицирована на 4 года. Также золотые медали командного турнира, которые сборная России по фигурному катанию вместе с Камилой выиграла на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, перешли к национальной команде США.

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