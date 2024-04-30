WADA выложило аргументацию по делу Валиевой и китайских пловцов

В агентстве заявили, что каждое дело спортсменов проверяют на предмет достоверности — соответствует ли оно неблагоприятному результату пробы и будет ли принято на базе баланса вероятностей.

Они отметили, что в допинг-пробах китайских пловцов не было никаких данных, указывающих на допинг. Вещество, которое нашли на кухне отеля, не соответствовало сценарию с намеренным употреблением препарата, сказано в заявлении.

Также они отметили, что обоснование Камилы Валиевой с ее дедушкой было признано не соответствующим фармакокинетике триметазидина. В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) WADA оспорило косвенное попадание триметазидина в организм фигуристки, говорится в заявлении WADA.