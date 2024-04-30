WADA выложило аргументацию по делу Валиевой и китайских пловцов

В агентстве заявили, что каждое дело спортсменов проверяют на предмет достоверности — соответствует ли оно неблагоприятному результату пробы и будет ли принято на базе баланса вероятностей.
Они отметили, что в допинг-пробах китайских пловцов не было никаких данных, указывающих на допинг. Вещество, которое нашли на кухне отеля, не соответствовало сценарию с намеренным употреблением препарата, сказано в заявлении.
Также они отметили, что обоснование Камилы Валиевой с ее дедушкой было признано не соответствующим фармакокинетике триметазидина. В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) WADA оспорило косвенное попадание триметазидина в организм фигуристки, говорится в заявлении WADA.
В январе 2021 года у китайских пловцов в допинг-пробе нашли запрещенный препарат триметазидин. Однако они были допущены до Олимпийских игр. У российской фигуристки Камилы Валиевой было найдено это же вещество, но она была дисквалифицирована на 4 года. Также золотые медали командного турнира, которые сборная России по фигурному катанию вместе с Камилой выиграла на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, перешли к национальной команде США.