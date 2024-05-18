Татьяна Тарасова: «Загитова уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью. Желаю, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше»
Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.
Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.
"Алине уже 22 года? А была такой крошкой. А сейчас уже не крошка, большая девочка. Хорошая выросла девочка, мне нравится.
Я желаю Алине, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше, чтобы добивалась успехов в своих проектах. Я очень люблю Алину, она интересная, задорная, всегда с удовольствием работает, на нее приятно смотреть.
Она уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью у ребят. Они любят Алинку. Хорошая же девочка! Вот и пожелаем, чтобы ей было не хуже, чем до этого", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.