Татьяна Тарасова: «Загитова уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью. Желаю, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше» | Источник: Sports.Ru

"Алине уже 22 года? А была такой крошкой. А сейчас уже не крошка, большая девочка. Хорошая выросла девочка, мне нравится.

Я желаю Алине, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше, чтобы добивалась успехов в своих проектах. Я очень люблю Алину, она интересная, задорная, всегда с удовольствием работает, на нее приятно смотреть.