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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии»

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 22 года.

Дмитрий Губерниев: «Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии» | Источник: Sports.Ru

"Алина блистательная, для нас она является примером во всем. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии.

Мы давно с Алиной не разлей вода, внимательно слежу за ее работой, впереди у нас огромное количество проектов. Да здравствует Алина Загитова!" — сказал спортивный журналист и комментатор Губерниев.

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