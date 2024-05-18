Дмитрий Губерниев: «Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии» | Источник:

"Алина блистательная, для нас она является примером во всем. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии.