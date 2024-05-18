Дмитрий Губерниев: «Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии»
Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 22 года.
Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 22 года.
"Алина блистательная, для нас она является примером во всем. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии.
Мы давно с Алиной не разлей вода, внимательно слежу за ее работой, впереди у нас огромное количество проектов. Да здравствует Алина Загитова!" — сказал спортивный журналист и комментатор Губерниев.