Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует свой день рождения: лучшие фото фигуристки

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина — олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.