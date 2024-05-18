Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует свой день рождения: лучшие фото фигуристки
Сегодня свой 22-й день рождения отмечает российская фигуристка Алина Загитова!
Сегодня свой 22-й день рождения отмечает российская фигуристка Алина Загитова!
Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина — олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.
Поздравляем Алину с ее прекрасным праздником! Желаем счастья, здоровья и оставаться такой же уникальной, разной и непосредственной!