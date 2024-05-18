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15:31 (мск), источник: Московский комсомолец

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует свой день рождения: лучшие фото фигуристки

Сегодня свой 22-й день рождения отмечает российская фигуристка Алина Загитова!

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина — олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Поздравляем Алину с ее прекрасным праздником! Желаем счастья, здоровья и оставаться такой же уникальной, разной и непосредственной!

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