Наталья Бестемьянова: «Самое яркое выступление Загитовой было на Олимпийских играх. Такое сильно врезается в память»

"Алина Загитова в первую очередь запомнилась победой на Олимпийских играх. Это главное воспоминание о ее карьере. Она красивая девушка, что тоже осталось в памяти. Для меня ее самое яркое выступление было на Олимпийских играх. Когда человек хорошо катается, не просто хорошо, а прекрасно, и при этом выигрывает Олимпиаду, такое сильно врезается в память.