Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
Енисей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Польша
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Родина
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Латвия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Франция
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Хетафе
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
ОТ
Все события
16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Наталья Бестемьянова: «Самое яркое выступление Загитовой было на Олимпийских играх. Такое сильно врезается в память»

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.

Наталья Бестемьянова: «Самое яркое выступление Загитовой было на Олимпийских играх. Такое сильно врезается в память» | Источник: Sports.Ru

"Алина Загитова в первую очередь запомнилась победой на Олимпийских играх. Это главное воспоминание о ее карьере. Она красивая девушка, что тоже осталось в памяти. Для меня ее самое яркое выступление было на Олимпийских играх. Когда человек хорошо катается, не просто хорошо, а прекрасно, и при этом выигрывает Олимпиаду, такое сильно врезается в память.

Не хватает ли сейчас Загитовой фигурному катанию? Сейчас есть другие звезды. Тем более Алина выступает в шоу и мы ее видим. Значит, она еще в фигурном катании. А за ее деятельностью вне спортивной карьеры не слежу", — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь