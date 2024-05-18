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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Ирина Роднина: «Загитова мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. Она прыгала как взрослая, а каталась как ребенок»

Сегодня Загитовой исполнилось 22 года. Олимпийской чемпионкой она стала в 15 лет, карьеру завершила в 17.

Ирина Роднина: «Загитова мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. Она прыгала как взрослая, а каталась как ребенок» | Источник: Sports.Ru

"Поздравляю Загитову. Мы не знакомы, знаю ее только по телевидению. Она мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. У нее была качественная детская исполнительность. Загитова каталась как ребенок. Прыгала как взрослая, а каталась как ребенок.

Если говорить про ее выступления, это чемпионат мира 2019 года. Тогда в первый раз увидела, что Загитова боролась. А выступление на Олимпиаде было замечательно чистое, хорошее, но очень детское. Просто на Олимпиаде хочется смотреть не юниорское катание, а взрослые соревнования.

Хотела бы я ее возвращения? Зачем нам возвращаться в старое?! К тому же Загитова сейчас кататься так же, как в 2018 и 2019 году, уже не может.

Болельщики скучают? Но я не отношусь к болельщикам. Нахожусь в области тех, кто более профессионально смотрят на выступления. У меня другой взгляд, иное отношение", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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