Илья Авербух: «Самое важное, чтобы Загитова дальше развивалась. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается» | Источник:

"Хочется поздравить Алину с днем рождения! У нее впереди много высот. Она, бесспорно, наша выдающаяся фигуристка, гордость России, олимпийская чемпионка, этот титул с ней всегда.

Самое важное, чтобы она дальше развивалась и находила все новые и новые высоты. Алине всего самого светлого и лучшего. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается", — сказал Авербух.