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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Илья Авербух: «Самое важное, чтобы Загитова дальше развивалась. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается»

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполнилось 22 года.

Илья Авербух: «Самое важное, чтобы Загитова дальше развивалась. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается» | Источник: Sports.Ru

"Хочется поздравить Алину с днем рождения! У нее впереди много высот. Она, бесспорно, наша выдающаяся фигуристка, гордость России, олимпийская чемпионка, этот титул с ней всегда.

Самое важное, чтобы она дальше развивалась и находила все новые и новые высоты. Алине всего самого светлого и лучшего. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается", — сказал Авербух.

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