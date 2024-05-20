Евгения Медведева: «Динамо» станет чемпионом, уверена. 4:1 с «Крыльями» — это восторг"

Я безумно рада счету. 4:1 — это восторг. Смотреть очень отрадно, когда ребята хорошо играют. А когда день нелетный, так сказать, валерьянка нужна в кармане. Пусть мы будем всегда наслаждаться их хорошей игрой без успокоительных.
Конечно, я верю в чемпионство «Динамо». Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что-то, что делает «Динамо», классно.
Я уверена, что все будет хорошо. Уверена, что в этом году «Динамо» станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, все возможно", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!